Тбилиси, 20 апреля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Тысячи тонн российской сырой нефти сейчас находятся в порту города Батуми, сообщает 19 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Ural-66 Эшелон с топливом

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Нефть была добыта компанией «Лукойл» в акватории Каспийского моря, а затем через территорию Азербайджана железнодорожными цистернами направлена в Батуми. Оттуда нефть должна была быть отгружена в третьи страны.

Однако компания из Казахстана, которая осуществляла перевозку, из-за международных санкций отказалась сотрудничать с «Лукойлом». Поэтому значительное количество цистерн с нефтью скопилось на железнодорожной станции вблизи батумского порта.

Общественные организации, связанные с грузинской оппозицией, заявили, что с грузинской стороны сотрудничество с «Лукойлом» занимается компания, имеющие тесные отношения с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Напомним, что грузинская оппозиция постоянно обвиняет грузинские власти в нелегальной, в обход международный санкций, торговле с Россией.