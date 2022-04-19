Приштина, 19 апреля 2022, 22:01 — REGNUM Суд первой инстанции Приштины 19 апреля три часа заслушивал показания Мирослава Ивановича — брата убитого четыре года назад сербского политика Оливера Ивановича. Взятие показаний продолжится и 20 апреля. Глава судейской коллегии Валён Куртай разрешил журналистам присутствовать в зале, но запретил записывать показания Ивановича на камеру.

Оливер Иванович
Оливер Иванович
Medija centar Beograd

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Иванович объяснил убийство брата политическими мотивами. По его словам, брат не говорил в семье о своих врагах или о поступавших угрозах, опасаясь за безопасность родных. Тем не менее, в показаниях Ивановича неоднократно упоминался в качестве лидера преступных группировок на севере Косово Милан Радойчич, ранее признанный персоной нон грата в США.

Иванович был расстрелян 16 января 2018 года напротив штаба своей партии в Северной Митровице. В преступлении подозревают и сербские власти, и косоваров, однако расследование идет весьма неэффективно и отличается постоянным затягиванием сроком из-за несоблюдения процедурных формальностей.

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Политик был лидером партии «Свобода, демократия, справедливость». Обвинялся в причастности к преступлениям против мирного населения, совершенным в годы Косовской войны, однако Апелляционный суд аннулировал приговор и назначил проведение нового расследования.

В настоящее время в убийстве Оливера Ивановича обвиняются Мако Рошич, Сильвана Арсович, Раде Башара, Драгиша Маркович, Жарко Йованович и Неделько Спасоевич.

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