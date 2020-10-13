Приштина, , 01:23 — REGNUM В понедельник, 12 октября, сербы в Белграде и Косовской Митровице собрались на площадях, чтобы почтить память убитого в Косово харизматичного оппозиционера Оливера Ивановича. Чтобы выразить свою скорбь, митингующие зажгли тысячу свечей.

Как сообщает сербский новостной портал в Косово Kossev, глава Сербского европейского движения Рада Трайкович заявила, что многие сербы не пошли на акцию из-за страха.

Но те сотни человек, что нашли в себе решимость выйти на улицы требуют у властей Сербии и Косово срочно найти виновников убийства и заставить их предстать перед правосудием.

В Сербии организаторами акции выступила объединенная оппозиция. В ней приняли участие глава Демократической партии Сербии Зоран Лутовац, друг семьи Ивановича Деян Неделькович и политическая активистка Гордана Петрович.

Иванович был расстрелян 16 января 2018 года напротив штаба своей партии в Северной Митровице. 12 октября исполнилось 1000 дней со дня убийства политика. В преступлении подозревают и сербские власти, и косоваров.

Политик был лидером партии «Свобода, демократия, справедливость». Обвинялся в причастности к преступлениям против мирного населения, совершенным в годы Косовской войны, однако Апелляционный суд аннулировал приговор и назначил проведение нового расследования.

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