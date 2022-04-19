Приштина, Сербия, 19 апреля, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Суд первой инстанции Приштины 19 апреля три часа заслушивал показания Мирослава Ивановича — брата убитого четыре года назад сербского политика Оливера Ивановича. Взятие показаний продолжится и 20 апреля. Глава судейской коллегии Валён Куртай разрешил журналистам присутствовать в зале, но запретил записывать показания Ивановича на камеру.

Medija centar Beograd Оливер Иванович

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Иванович объяснил убийство брата политическими мотивами. По его словам, брат не говорил в семье о своих врагах или о поступавших угрозах, опасаясь за безопасность родных. Тем не менее, в показаниях Ивановича неоднократно упоминался в качестве лидера преступных группировок на севере Косово Милан Радойчич, ранее признанный персоной нон грата в США.

Иванович был расстрелян 16 января 2018 года напротив штаба своей партии в Северной Митровице. В преступлении подозревают и сербские власти, и косоваров, однако расследование идет весьма неэффективно и отличается постоянным затягиванием сроком из-за несоблюдения процедурных формальностей.

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Политик был лидером партии «Свобода, демократия, справедливость». Обвинялся в причастности к преступлениям против мирного населения, совершенным в годы Косовской войны, однако Апелляционный суд аннулировал приговор и назначил проведение нового расследования.

В настоящее время в убийстве Оливера Ивановича обвиняются Мако Рошич, Сильвана Арсович, Раде Башара, Драгиша Маркович, Жарко Йованович и Неделько Спасоевич.