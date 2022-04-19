Бишкек, 19 апреля, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Киргизской правительство высказалось против предложенного Россией проекта по созданию на территории республики биологической лаборатории BSL3. Об этом стало известно в ходе заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, передаёт Министерство здравоохранения Киргизии.

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В то же время участники встречи договорились продолжить наращивать взаимодействие по вопросам совместного изучения, профилактики и реагирования на инфекционные болезни в рамках российских инициатив по содействию международному развитию.

Также стороны отметили важность взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции и проведения совместных консультаций специалистов фондов обязательного медстрахования по вопросу организации медицинской помощи неработающим членам семей киргизских трудовых мигрантов в России.

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