Москва, 19 апреля, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект об отсрочке на оформление ОСАГО для въезжающих в Россию въезжающих со стороны Украины, ЛНР и ДНР, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

Carclub.ru Парковка у Госдумы

Следите за развитием событий в трансляции: «"По-другому не получится»: военная спецоперация России — трансляция»

Инициатива даёт лицам, въезжающим в экстренном порядке на территорию Российской Федерации на личном транспорте, отсрочку в 10 календарных дней для оформления полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Норму предлагается распространить только на лиц, въехавших в Россию с территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.

По словам автора законопроекта, депутата Госдумы Константина Затулина («Единая Россия»), сейчас границу с Россией со стороны Донбасса и Украины пересекают битые, обстрелянные автомобили, их встречает ГИБДД и требует полис ОСАГО, а суммы на оформление полиса могут достигать 15 тыс. рублей. В этой связи предлагается ввести десятидневную отсрочку на спокойное приобретение полиса ОСАГО.

«Мы предлагаем развить эту льготу до трех месяцев, включая страховые случаи», — рассказал о планах Затулин.