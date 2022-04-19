Брюссель, 19 апреля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В Европейском союзе продолжают выступать за решение конфликта на Украине путём переговоров, так было до его начала, так остаётся и сейчас. Об этом 19 апреля на брифинге заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

Andrew Bossi Флаги ЕС и Украины

«ЕС всегда поддерживал любые дискуссии в многочисленных форматах. И до сих пор мы поддерживаем решения, достигаемые за столом переговоров», — сказал он.

При этом Стано возложил ответственность за прекращение военных действий на Украине на Россию, заявив, что «решение остаётся за Москвой».

«А до тех пор ЕС будет оказывать Украине финансово-экономическую и военную поддержку и продолжит работать над санкциями», — указал представитель внешнеполитической службы Евросоюза, подчеркнув, что увеличение поставок оружия на Украину — «это не поддержка войны, а поддержка способности Украины обороняться».

По его словам, конфликт «может закончиться уже сегодня, если Россия этого захочет».

«И не потребуется никакое оружие Украине. Украина просто себя защищает», — сказал Стано.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС оперативно поставить ещё оружия на Украину. Она добавила при этом, что не видит разницы «между тяжёлым и лёгким вооружением», которое можно отправить.