Брюссель, 17 апреля 2022, 09:46 — REGNUM Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС оперативно поставить ещё оружия на Украину, передает Bild.
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Она добавила при этом, что не видит разницы «между тяжелым и легким вооружением», которое можно отправить.
В следующем пакете санкций ЕС рассмотрит меры в отношении российской энергетики и банковского сектора, отметила она.
Ранее сообщалось, что на Украину прибыла новая партия оружия из США.