Москва, 19 апреля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В топ-5 самых популярных направлений по программе туристического кешбэка с начала 2022 года вошли Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область, Москва и Казань, сообщили в Ростуризме.

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В десятке наиболее востребованных направлений по России у туристов оказались Крым, Ставропольский край, Кавказские минеральные воды, Пермский край, Ярославская и Ленинградская области.

Также популярны для туристических путешествий по стране Калининградская область, Владимирская область, Башкирия и Нижегородская область, включая столицы данных регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2022 году куплено 2,4 млн туров по программе туристического кешбэка.

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