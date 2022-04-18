Москва, , 14:28 — REGNUM В России с начала 2022 году куплено 2,4 млн туров по программе туристического кешбэка. Об этом 18 апреля заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Зарина Догузова Government.ru

Она рассказала, что очередной этап программы закончился 15 апреля. Всего с начала года путёвки с кешбэком приобрели 2,4 млн человек, общая сумма покупок составляет 44 млрд рублей. Суммарный возврат стоимости – 8,4 млрд рублей.

«Последние транзакции были совершены едва ли не несколько дней назад, поэтому начисления еще продолжаются. Суммарно эти туристы приобрели туров или проживания в различных поездках на 44 миллиарда рублей», — рассказала Догузова.