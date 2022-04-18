Москва, 18 апреля 2022, 14:28 — REGNUM В России с начала 2022 году куплено 2,4 млн туров по программе туристического кешбэка. Об этом 18 апреля заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Она рассказала, что очередной этап программы закончился 15 апреля. Всего с начала года путёвки с кешбэком приобрели 2,4 млн человек, общая сумма покупок составляет 44 млрд рублей. Суммарный возврат стоимости – 8,4 млрд рублей.
«Последние транзакции были совершены едва ли не несколько дней назад, поэтому начисления еще продолжаются. Суммарно эти туристы приобрели туров или проживания в различных поездках на 44 миллиарда рублей», — рассказала Догузова.