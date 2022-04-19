Донецк, 19 апреля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив два снаряда калибра 122 мм, заявило 19 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11:20 (совпадает с мск) — населенный пункт Сухая Балка — населенный пункт Горловка (поселок Глубокая): выпущено два снаряда калибра 122 миллиметра», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 апреля украинские боевики обстреляли из БМ-21 «Град» населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике.

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