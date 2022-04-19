Донецк, 19 апреля 2022, 12:25 — REGNUM Украинские боевики обстреляли из БМ-21 «Град» населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщает 19 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.