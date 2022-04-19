Москва, , 12:29 — REGNUM Запад использовал президента Украины Владимира Зеленского в своих целях, поощряя его к тому, чтобы игнорировать любые предложения по выполнению минских соглашение. Об этом 19 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.

Сергей Лавров Mid.ru

«Запад предал Зеленского. Я думаю, что они просто-напросто воспользовались им против России», — сказал Лавров.

Он отметил, что Запад сделали всё, чтобы укрепить Зеленского в желании игнорировать любые предложения.

По словам министра, если бы Зеленский стремился к выполнению минских договорённостей и сотрудничал с Россией, то кризис бы уже давно был разрешён.

Напомним, минские соглашения были подписаны в феврале 2015 года тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. Они предусматривали принятие особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей и закрепление его в Конституции Украины, а также проведение амнистии и организацию местных выборов.

За семь лет Украина так и не выполнила ни одного пункта минских соглашений. Вместо этого страна накачивалась оружием и нацифицировалась.

24 февраля 2022 года Россия, не добившись от Украины выполнения договорённостей, начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

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