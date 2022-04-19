Москва, 19 апреля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Решение Японии поставить Украине средства химзащиты и беспилотники требует немедленных объяснений, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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«Средства химзащиты для военных и беспилотные аппараты дают основания предполагать подготовку к совершению преступления, химической или бактериологической атаке украинских нацистов на гражданское население», — цитирует пресс-служба Яровую.

В Госдуме намерены рассматривать решение Японии в контексте парламентского расследования и в соотнесении с другими доказательствами преступной деятельности США на территории Украины.

Яровая также напомнила о чудовищных преступлениях, которые были совершены «отрядом 731» Японии, когда бесчеловечные опыты и испытания бактериологического оружия осуществлялись на живых людях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство Японии намерено поставить на Украину дополнительную помощь в виде специальных одежды и масок, способных защитить от химических веществ, а также беспилотников.