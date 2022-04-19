Лас-Вегас, США, 19 апреля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Nhl.com «Нью-Джерси Дэвилз»

В составе «Нью-Джерси» шайбы забросили нападающие Натан Бастиан, Андреас Юнссон и Йеспер Боквист. У «Вегаса» отличились форварды Киган Колесар и Чандлер Стивенсон.

На сегодняшний день «Нью-Джерси» занимает 14-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 61 очко. «Вегас» идёт на девятом месте в Западной конференции с 87 очками.

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