Ванкувер, Канада, 19 апреля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2.

Nhl.com «Ванкувер Кэнакс»

Российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин забросил шайбу и отдал одну результативную передачу. Также отличились Конор Гарланд, Элиас Петтерссон, оформивший дубль, Брок Бёзер и Джейсон Дикинсон.

В составе «Далласа» дубль оформил нападающий Роопе Хинц. Российский форвард Александр Радулов отметился одним голевым пасом.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает 10-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 86 очков. «Даллас» идёт на седьмом месте в Западной конференции с 91 очком.

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