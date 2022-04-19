Сиэтл, США, 19 апреля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. «Сиэтл Кракен» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

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В составе «Сиэтла» шайбы забросили нападающие Даниэль Спронг, Мэтти Бенирс, Виктор Раск и Джаред Макканн.

В составе «Оттавы» точными бросками отметились форвард Брэди Ткачук и защитник Ник Холден. Российский защитник Никита Зайцев отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Сиэтл» занимает 15-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 56 очков. «Оттава» идёт на 13-м месте в Восточной конференции с 63 очками.

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