Чикаго, США, 19 апреля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. «Калгари Флэймз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Nhl.com Никита Задоров

В составе «Калгари» дубль оформил нападающий Джонни Годро, ещё по шайбе забросили Диллон Дюбе, Блейк Коулман и Оливер Чулингтон. Российский защитник Никита Задоров отдал одну результативную передачу.

В составе «Чикаго» точными бросками отметились нападающий Тайлер Джонсон и защитник Алек Регула.

На сегодняшний день «Калгари» занимает второе место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 103 очка. «Чикаго» идёт на 14-м месте в Западной конференции с 61 очком.

Читайте также: Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Колорадо»