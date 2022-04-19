Тегеран, , 08:32 — REGNUM Исламская Республика Иран готова увеличить объёмы поставок одежды и обуви в Россию. Об этом 19 апреля заявил председатель российско-иранского делового совета Владимир Обыденов.

Одежда (сс) Nick de Partee

Он подчеркнул, что Иран вполне способен заменить некоторые иностранные бренды, ушедшие из России после введения западных санкций.

«Иран является производителем достаточно качественных одежды и обуви, которые могли бы заместить некоторые западные бренды средней ценовой категории», — отметил в беседе с РИА Новости Обыденов.

Как сообщало ИА REGNUM, свою работу в России приостановили такие крупнейшие иностранные бренды одежды, как шведская Hennes & Mauritz (бренды H& M, COS, Arket, & Other Stories, Monki и Weekday), американский Nike и около десятка брендов и маркетплейсов. Остановил поставки для российских магазинов, которыми управляет компания-франчайзи из Турции, британский fashion-ретейлер Marks & Spencer (M& S).

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Остановлена работа в России таких брендов, как Boohoo, Nike, Ganni, и маркетплейсов ASOS, Farfetch, Yoox, Net-a-porter, Mr Porter, Matchesfashion и Mytheresa.