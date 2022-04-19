Тегеран, 19 апреля 2022, 08:32 — REGNUM Исламская Республика Иран готова увеличить объёмы поставок одежды и обуви в Россию. Об этом 19 апреля заявил председатель российско-иранского делового совета Владимир Обыденов.
Он подчеркнул, что Иран вполне способен заменить некоторые иностранные бренды, ушедшие из России после введения западных санкций.
«Иран является производителем достаточно качественных одежды и обуви, которые могли бы заместить некоторые западные бренды средней ценовой категории», — отметил в беседе с РИА Новости Обыденов.
Как сообщало ИА REGNUM, свою работу в России приостановили такие крупнейшие иностранные бренды одежды, как шведская Hennes & Mauritz (бренды H& M, COS, Arket, & Other Stories, Monki и Weekday), американский Nike и около десятка брендов и маркетплейсов. Остановил поставки для российских магазинов, которыми управляет компания-франчайзи из Турции, британский fashion-ретейлер Marks & Spencer (M& S).
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Остановлена работа в России таких брендов, как Boohoo, Nike, Ganni, и маркетплейсов ASOS, Farfetch, Yoox, Net-a-porter, Mr Porter, Matchesfashion и Mytheresa.