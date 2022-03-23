23 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Георгий Балаков, , 22:13 — REGNUM Уже в ближайшее время Запад может принять новый пакет санкций против России. Эта тема снискала внимание популярных телеграм-каналов. Причем интерес сообществ Telegram связан не с самим фактом новых ограничений, а с тем, какого рода меры Евросоюз и США ещё способны применить. Арсенал, если быть честным, невелик. Главный ущерб российской экономике, на который еще способно «цивилизованное сообщество» — это запрет на поставку нефти в ЕС.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Поэтому главная интрига анонсированных ограничений сводится к тому, воспользуется ли Запад своим последним экономическим рычагом давления на Россию или прибережет его на будущее. Особую остроту всей этой ситуации добавляет тот факт, что отказ от российской нефти больно ударит по и без того ослабленной пандемией и санкциями экономике Евросоюза.

«Лидеры стран ЕС на саммите на этой неделе собираются выразить готовность, если в этом будет необходимость, к новым санкциям против России, сообщает итальянский телеканал TGcom24 со ссылкой на черновой вариант текста итогового заявления», — написал телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Со ссылкой на телеканал автор поста сообщает, что согласно подготовленному документу, ЕС «остается готовым быстро принимать скоординированные санкции». Кроме того, страны Евросоюза планируют подготовить план, нацеленный на среднесрочное и долгосрочное размещение у себя беженцев с Украины.

Инициатором новых ограничений, вероятно, выступает Вашингтон. По крайней мере новый пакет санкций анонсируется аккурат в период визита президента США Джо Байдена в Евросоюз.

«Белый дом заявил, что в ближайшие дни США расскажут о новых санкциях против России. Также Байден в ходе визита в Европу вынесет на обсуждение вопрос о роли Пекина в событиях на Украине», — написал телеграм-канал «Банкста».

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Что это будут за ограничения и как они отразятся на экономике России и Евросоюза, сказать пока нельзя. Однако уже введенные меры привели к полномасштабному кризису в ЕС, отметил администратор канала.

«Антироссийские санкции ставят европейцев перед лицом продовольственного кризиса. Президент Франции Макрон обещает ввести продуктовые чеки для снабжения населения страны необходимой едой», — сообщил «Банкста».

Ситуация усугубляется ещё и тем, что ряд предприятий в странах Евросоюза вынужден останавливать производства. И если раньше это касалось преимущественно тяжёлой промышленности, то сейчас затронута и пищевая.

«Французская продовольственная компания Danone, один из крупнейших мировых производителей молочных продуктов, может приостановить свою деятельность. Только не в России, а в Испании. Причина — забастовки грузоперевозчиков, парализовавшие производственные процессы. А причины забастовок — рост цен на топливо и неприемлемые условия труда. Схожие процессы могут начаться в других странах Европы и могут затронуть США. Пятый пакет санкций, говорите?» — обратился к своим подписчикам телеграм-канал «Друид».

На фоне ухода западных компаний из России фраза «мир не терпит пустот» как никогда показывает свою актуальность. По сведению ряда телеграм-каналов, китайский бизнес уже предпринимает шаги, чтобы занять место «европейцев». Причем пристальное внимание этому вопросу уделяется на уровне дипломатического представительства КНР в России.

«Посол Китая в России призвал китайских предпринимателей воспользоваться экономической ситуацией и занять освободившиеся ниши на российском рынке. Чжан Ханьхуэй отметил, что на текущий момент крупные компании сталкиваются с серьезными проблемами при проведении платежей и доставке товаров», — сообщил телеграм-канал «РАСПП: Бизнес. Азия. Китай».

Чжан Ханьхуэй Mfa.gov.cn

При этом малый и средний бизнес менее подвержен вторичным санкциям за сотрудничество с Россией, поэтому может извлечь наибольшую выгоду из бегства западных компаний, передает позицию китайских дипломатов ТГ-канал.

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