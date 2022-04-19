Денвер, США, 19 апреля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Michael Miller Александр Овечкин

В составе «Вашингтона» шайбы забросили нападающие Гарнет Хэтэуэй, Александр Овечкин и Маркус Юханссон. На счету Евгения Кузнецова одна результативная передача.

В составе «Колорадо» точными бросками отметились форварды Валерий Ничушкин и Арттури Лехконен.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 96 очков. «Колорадо» идёт на первом месте в Западной конференции с 116 очками.

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