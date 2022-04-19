Москва, 19 апреля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Курс доллара остается торговаться в узком ценовом диапазоне 78,00-82,85 руб. с 11 апреля. В этот день Банк России отменил комиссию в 12% при покупке валюты через брокера, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

По итогам дня 18 апреля рубль подорожал к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизился на 0,31%, до 79,75 руб., евро/рубль — на 1,96%, до 83,68 руб., фунт/рубль — на 2,41%, до 105,00 руб.

Средний объем за последние 30 торговых дней составляет $895 млн против $3 млрд до начала спецоперации в Украине. Спрос на валюту удовлетворяется экспортерами, которые ежедневно продают 80% валютной выручки.

В Банке России рассматривают возможность более гибкой продажи выручки экспортёрами. Об этом заявила глава регулятора, выступая с отчётом в Госдуме.

По её словам, регулятор старается «оперативно реагировать на уровень рисков» и по мере стабилизации ситуации «снижать барьеры для ведения внешнеэкономической деятельности».

С 18 апреля банки вновь получили возможность продавать наличную валюту гражданам. Ажиотажного спроса на иностранную валюту не наблюдалось. По данным ЦБ РФ, граждане продолжают возвращать деньги в банки, открывая краткосрочные вклады под высокие проценты.

Сегодня, 19 апреля, нефть марки Brent стоит $113,50 за баррель. Покупатели не собираются останавливаться на достигнутом уровне и взяли курс на $120 за баррель.

С повышением нефтяных котировок предложение в иностранной валюты со стороны экспортеров увеличится, что позволит нацвалюте остаться около уровня 80 руб.

Геополитические риски остаются высокими и создают неблагоприятные условия для ослабления.

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