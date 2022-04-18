Москва, 18 апреля 2022, 15:59 — REGNUM Сегодня, 18 апреля, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 1,14%, до 79,08 рубля. Евро теряет 3,6%, торгуясь по 82,27 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Несмотря на опасения скорого ужесточения монетарной политики ФРС США, позволяющие доллару укрепляться к большинству валют, рубль продолжает укрепление.
Сырьевые котировки остаются на комфортных уровнях, параметры новых пакетов санкций уже не выглядят столь угрожающими, внешнеторговый баланс остается положительным.
В то же время избыточного укрепления рубля, вероятно, не допустит ЦБ РФ, который даже инфляцией озабочен не так сильно, как рисками удорожания национальной валюты.
Сегодня были отменены ограничения на продажу валюты в банках, также заявлено, что требования к экспортерам по продаже выручки будут применяться гибко.
Весьма вероятно, что на ближайшем заседании ставка ЦБ РФ снова будет снижена. В свете всего этого попытки доллара опуститься ниже заложенных в бюджет 79 рублей за доллар пока не увенчиваются успехом», — пояснил эксперт.

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