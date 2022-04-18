Рим, 18 апреля, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Относительное большинство граждан Италии уверены, что военные действия на Украине не прекращаются из-за США, таковы опубликованные 18 апреля итоги опроса Termometro Politico.

ИА REGNUM Специальная военная операция

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42,7% респондентов выбрали вариант ответа «боевые действия не заканчиваются, потому что США годами работали над их началом и теперь не заинтересованы в их прекращении».

Еще 38,9% граждан полагают, что ответственность лежит на российском руководстве. 10,2% — что киевские власти не хотят идти на компромиссы, предпочитая увеличивать число гражданских жертв. 5,6% респондентов считают основной причиной недостаточные усилия ЕС для достижения мира.