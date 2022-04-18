Любляна, , 23:17 — REGNUM Все страны Западных Балкан ответственны за сохранение мира в регионе, и они не должны допустить, чтобы политика, которая является пережитком прошлого, привела к новым инцидентам. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 18 апреля во время рабочего визита в Словению.

Александр Вучич Medija Centar Beograd

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Вучич отметил, что сербско-словенское двухстороннее сотрудничество находится на высоком уровне как в области политики, так и в сфере экономики.

«Я благодарен президенту Словении, нашем другу Боруту Пахору за ту поддержку, которую он оказывает Сербии на ее пути в ЕС. Словения никогда не искала причин для того, чтобы останавливать Сербию на ее европейском пути, наоборот, она всегда готова помочь», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Пахор со своей стороны заявил, что он пригласил лидера Сербии в Словению для того, чтобы они вместе обсудили ситуацию в регионе и в Европе в целом.

«Мы обсудили войну на Украине. У лидеров стран большая ответственность, так как своими действиями они должны усилить экономику, сохранить мир и стабильность. Это важно и для евроинтеграции региона», — сказал Пахор.

Напомним, что Словения — первая из бывших югославских республик, ставшая членом Евросоюза.