Рубежное, ЛНР, , 23:04 — REGNUM Ещё трое грузинских наёмников были убиты во время боёв на Украине, сообщает 18 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи». В Рубежном (ЛНР) погиб Аркадий Касрадзе. Другой грузинский боевик Зура Мушукия во время боевых действий был тяжело ранен.

Бой Цитата из кф Псы войны. [Реж. Нил Маршалл. 2002. Великобритания — Люксембург

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Что касается Алика Цаавы и Зазы Бицадзе, то изначально сообщалось, что они собирались помочь раненым, и потом попали в смертельную автомобильную катастрофу. Другие грузинские боевики этого не подтвердили, они заявили, что у всех троих погибших были огнестрельные ранения.

«Насколько я знаю, они не попали в автомобильную аварию. Я знаю, что они погибли в бою. Касрадзе был убит из автомата. Кроме того, я знаю точно, что Бицадзе и Цаава были убиты в этом столкновении. Сейчас главное — как можно скорее переправить их в Киев, с этим есть некоторые небольшие проблемы», — сказал боевик Надим Хмаладзе.

Касрадзе, Цаава и Бицадзе воевали в «партизанском батальоне» и погибли 16 апреля.

Напомним, что с начала специальной военной операции на Украине было убито уже девять грузинских наёмников.