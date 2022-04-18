Москва, 18 апреля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») направил запросы в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России в связи с возмутившими общественность перформансами Олега Кулика в Гостином дворе в Москве. Речь идет о «пародиях» на монумент «Родина-мать» в Волгограде и на плакат «Родина-мать зовет».

Ираклий Тоидзе. Родина-мать зовет! 1941

Следите за развитием событий в трансляции: ««По-другому не получится»: военная спецоперация России — трансляция»

«Как и обещал, направил запросы в Генпрокуратуру и СКР о возбуждении уголовного дела, в связи с «перформансом» Олега Кулика на выставке «Арт Москва» в Гостином дворе: «пародией» на монумент «Родина-мать» в Волгограде», — сообщил Хинштейн в телеграм-канале.

Но, оказывается, это не единственная его гнусность, отметил парламентарий.

«На той же выставке представлен и другой, не менее мерзкий «перформанс» Кулика по мотивам легендарного плаката «Родина-мать зовёт» — одного из символов Великой Отечественной войны. Не знаю, какие счёты у этого «художника» с Родиной-матерью, но оставлять подобные выходки без внимания — считаю недопустимым», — подчеркнул Хинштейн.

В этой связи депутат проинформировал, что направляет новые запросы в СКР и Генпрокуратуру в дополнение к предыдущим.

«Очень рассчитываю, что гр-н Кулик лишится возможности представлять своё «искусство» на российских выставках и займётся художественным оформлением учреждений уголовно-исполнительной системы», — подчеркнул Хинштейн.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Москве, в Гостином дворе, прошла премьера перформанса «Большая Мать» киевского художника Олега Кулика. Пародия на скульптуру «Родина-мать» вызвала шквал критики представителей как культуры, так и политики.