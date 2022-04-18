Москва, , 13:59 — REGNUM Сегодня, 19 апреля, на торгах Московской биржи, по данным на 13.27 по мск, курс евро упал ниже 83 рублей впервые с 8 апреля 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

Евро

Доллар торгуется на уровне 79 рублей. По данным на 13:91, курс доллара опустился на 78 копеек до 79, 20 рубля.

Меры поддержки Центробанка России продолжают служить опорой для рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, новые попытки роста рубля могут вернуть доллар за пределы уровня 80 рублей.

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