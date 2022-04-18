Москва, , 15:32 — REGNUM Парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины находится на стадии соединения информации Минобороны, ученых и должностных лиц США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля, об этом заявила сопредседатель комиссии вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Ирина Яровая Duma.gov.ru

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«Мы направили наш общий запрос в МИД, где предлагаем проработать вопрос приглашения для дачи пояснений не только госпожу Нуланд и Бадена-младшего, но и целого ряда должностных лиц США, которые так или иначе связаны с делом биолабораторий на Украине. Мы действительно хотим услышать ответы на наши вопросы, но мы думаем, что ответы хотел бы услышать весь мир», — сказала Яровая.

Это будет являться важным тестом на искренность и честность, отметила депутат.

«Готовы ли должностные лица США, которые под завесой тайны создавали лаборатории, финансировали их из бюджета США, и столь спешно ликвидировали последствия своей деятельности, готовы ли они дать ответы на вопросы, почему Пентагон заключал соглашения с министерством здравоохранения Украины», — говорит она.

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«Мы находимся на том этапе расследования, когда соединим ту информацию, которую имеем благодаря нашем военнослужащим, с информацией, которую проанализируют наши ученые, которая будет собрана на основании показаний очевидцев, и надеемся на основании ответов самих должностных лиц США», — заявила Яровая.

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