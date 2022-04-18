Анкара, 18 апреля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В посольстве России ситуация с задержанным на Украине лидером партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком с турецкими властями не обсуждалась. Об этом 18 апреля заявили в диппредставительстве.

Пресс-служба Виктора Медведчука Виктор Медведчук

«Эта тема предметом обсуждения посольства с турецкими властями не была», — отметили в беседе с РИА Новости в посольстве России.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании оппозиционного политика Виктора Медведчука Службой безопасности Украины 12 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В своём телеграм-канале он опубликовал фотографию похожего на оппозиционера человека в военной форме и в наручниках.

Позднее жена лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Окасана Марченко попросила президента Турции аеджепа Тайипа Эрдогана помочь в освобождении её мужа, использовав своё влияние и огромный авторитет.

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Также супруга политика обратилась к родственникам британских наемников Эйдена Эслина и Шона Пиннера, воевавших на стороне киевских боевиков и сдавшихся в плен в Мариуполе, с просьбой повлиять на премьер-министра Британии Бориса Джонсона и обменять их на её мужа. Обращения с просьбой посодействовать освобождению Медведчука Марченко записала и в адрес президента РФ Владимира Путина, и принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

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