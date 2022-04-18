Киев, , 14:25 — REGNUM России от Виктора Медведчука не будет никакой пользы, и он может участвовать в обмене, только если киевская сторона сама решит добавит его к российским военным, обмениваемым на украинских, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 18 апреля, комментируя публикации в киевских СМИ.

Виктор Медведчук Kremlin.ru

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Ранее служба безопасности Украины распространила через киевские СМИ «заявление Виктора Медведчука», в котором арестованный политик и бизнесмен просит президента России обменять его «на защитников Мариуполя» (солдат украинской армии и нацистских формирований).

«Новое заявление по поводу вызволения украинского политика Медведчука путём его обмена, на этот раз прозвучавшее не от его жены, а от похожего на него человека, нуждается в проверке. Его опубликовала СБУ, и этим сказано всё — даже американских или британских и тем более собственных украинских журналистов к нему не допустили.

Если же говорить об обмене военных, то такой обмен было бы правильно организовать, и как можно скорее, но это должны быть сугубо российские и украинские военные. Иностранцы — отдельная категория.