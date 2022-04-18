Таллин, , 14:44 — REGNUM Памятник Воину-освободителю на военном кладбище в Таллине (Эстония) повредили вандалы. Об этом 18 апреля сообщил оперативный директор Пыхъяской префектуры полиции Индрек Ару.

Вандал Tony Webster

«Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что орден на груди «Бронзового солдата» повреждён», — сказал Ару.

По его словам, с помощью записей видеокамер установлено, что вандализм произошёл поздним вечером 12 апреля. Возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении памяти павших.

Читайте также: Задержан вандал, осквернивший главный православный собор Эстонии