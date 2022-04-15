Таллин, , 13:51 — REGNUM

Вандал *Bitch Cakes*

В ночь на четверг, 14 апреля, на стены таллинского собора Александра Невского Православной Церкви Эстонии Московского Патриархата были нанесены надписи, связанные с событиями в киевском пригороде Буча. Об этом сообщило гостелевидение страны ETV в своем репортаже.

На стенах храма были сделаны красной краской надписи на латинице «Украинская кровь», «Буча», а также определенная комбинация цифр, представляющую собой ссылку на библейский текст из Книги Бытия о Каине и Авеле. Кроме того, на стене был изображен отпечаток руки.

Полиция задержала вандала. Им оказался 34-летний мужчина. Его личность не раскрывается, как не подтверждается высказанная в местных соцсетях версия о том, что вандал является гражданином Украины.

Начато производство о проступке, нарушителю правопорядка будет выписан штраф. Власти Таллинна оперативно заказали очистку стен собора, и к середине дня 14 апреля надписи были смыты.

Александро-Невский собор в Таллине является главным кафедральным собором Эстонской Православной церкви Московского патриархата. Он расположен на Вышгороде напротив здания парламента Эстонии.