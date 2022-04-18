Москва, 18 апреля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Российская фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 Александра Трусова хочет исполнить пятерной прыжок. Об этом 18 апреля она заявила в интервью YouTube-каналу Waction.

David W. Carmichael Александра Трусова

«Пятерные прыжки? Хочу, конечно, попробовать выучить. Если получится, то хочу сделать раньше всех. Не только среди женщин», — сказала Трусова.

Она отметила, что ещё никто не пробовал исполнять пятерные прыжки.

Напомним, на Играх в Пекине Трусова исполнила пять четверных прыжков. Несмотря на это, она завоевала серебро, уступив Анне Щербаковой.

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