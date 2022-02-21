Лос-Анджелес, США, , 19:24 — REGNUM Голливудская актриса Галь Гадот прокомментировала выступление российской фигуристки Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине. Она опубликовала пост на своей официальной странице в китайской соцсети Weibo 21 февраля.

Галь Гадот Gage Skidmore

В публикации Гадот поблагодарила Трусову за то, что та выступила в костюме Чудо-женщины. «Очень нравится! Спасибо, Александра», — написала актриса.

ИА REGNUM напоминает, что Галь Гадот играет Чудо-женщину в фильмах киновселенной DC. В 2020 году вышел отдельный фильм про супергероиню под названием «Чудо-женщина: 1984».

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