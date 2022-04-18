Москва, , 13:53 — REGNUM Сопредседатель комиссии Госдумы по биолабораториям США на Украине Ирина Яровая («Единая Россия») рассказала о наличии доказательств словам президента Украины Владимира Зеленского о долговременной подготовке к войне с Россией.

Яровая Ирина © ИА REGNUM

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«В этой связи новые данные, которые обнаружены Министерством обороны, и документы, которые будут представлены нам в комиссию, сообщают о том, что в одной из лабораторий проводились исследования на психически больных лицах. Речь идет о Харьковской области, лаборатория в городе Мерефа, и в том числе, данные о проводимых опытах и исследованиях фиксировались на специальных бланках в режиме круглосуточного мониторинга. Эти исследования проводились с использованием потенциально опасных биологических препаратов», — цитирует Яровую пресс-служба Госдумы.

Кроме того, по ее словам, по полученной информации в феврале 2022 года Украина получила от Запада 50 беспилотников, способных распылять различные биовещества.

«В свете информации, сделанной президентом Зеленским о том, что подготовка к войне против России была начата давно, информация о том, что в феврале было закуплено 50 таких беспилотных аппаратов, которые имели возможность распылять любые активные вещества, и которые снаряжались емкостями большой вместимости, к сожалению, не оставляет других вариантов, кроме как оценивать как подготовку бактериологической атаки», — отметила парламентарий.

Кроме того, комиссией был выявлен факт биологического терроризма в отношении детей на территории ЛНР в 2020 году, отметила она.

Заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины проходит в закрытом для СМИ режиме.

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