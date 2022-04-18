Москва, 18 апреля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») направил запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет России в связи с перформансом «Большая мать» в Гостином дворе в Москве.

Анна Побежимова ИА REGNUM Скульптура «Родина-мать зовёт!»

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«Направляю запросы в прокуратуру и Следственный комитет о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ: «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично». Те, кто совершил эту гнусность — должны ответить по всей строгости закона!» — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Москве, в Гостином дворе, прошла премьера перформанса «Большая Мать» киевского художника Олега Кулика. Пародия на скульптуру «Родина-мать» вызвала шквал критики представителей как культуры, так и политики.

Сенатор Алексей Пушков охарактеризовал мероприятие как «издевательский и отвратительный перформанс».