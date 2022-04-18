Сингапур, 18 апреля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В первом квартале 2022 года товарооборот России и Сингапура увеличился на треть. Согласно данным Агентства предприятий Сингапура, опубликованным 18 апреля, в январе–марте 2022 года этот показатель вырос на 33% и достиг 1,63 млрд сингапурских долларов ($1,2 млрд).

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При этом в марте было зафиксировано резкое снижение товарооборота, почти в 8,5 раза. Если год назад речь шла о $520,5 млн, то на сегодняшний день уровень упал до $61,3 млн.

Согласно отчёту ведомства, импорт из РФ составил $1,1 млрд, а экспорт — $82,4 млн.

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При этом в целом внешняя торговля Сингапура в марте выросла в годовом исчислении на 17,6%, однако темпы роста замедлились по сравнению с предыдущими месяцами. В феврале аналогичный показатель составлял 20,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте власти Сингапура поддержали другие страны в части введения антироссийских санкций и ограничений в связи с военной операцией РФ на Украине. В этой связи правительство и Денежно-кредитное управление Сингапура заявили о прекращении инвестиций в ценные бумаги правительства и Центрального банка России.