Сингапур, , 09:04 — REGNUM Правительство и Денежно-кредитное управление Сингапура прекратят инвестиции в ценные бумаги правительства и Центрального банка России. Об этом говорится в сообщении сингапурского МИД.

Сингапур (сс) cegoh

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Власти Сингапура, говорится в сообщении, поддерживают другие страны в части введения антироссийских санкций и ограничений в связи с военной операцией РФ на Украине. Решение по прекращению инвестиций в ценные бумаги, выпущенные правительством и Банком России, также распространяется на организации, которые этим субъектам принадлежат.

Как сообщало ИА REGNUM, Сингапур также объявил о введении санкций против четырёх российских банков, а также экспортного контроля за товарами военного назначения и электроникой.

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