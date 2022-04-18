Сент-Пол, США, 18 апреля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

Sarah Connors «Миннесота Уайлд»

Российский защитник «Миннесоты» Дмитрий Куликов забросил одну шайбу. Также отличились Джаред Сперджен, оформивший дубль, Мэтт Болди и Кевин Фиала.

В составе «Сан-Хосе» точными бросками отметились форварды Рудольф Балцерс, Мэтт Ньето, Ноа Грегор и Ник Бонино.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает четвёртое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 101 очко. «Сан-Хосе» идёт на 13-м месте в Западной конференции с 70 очками.

«Миннесота» гарантировала себе место в плей-офф НХЛ. Команда в 12-й раз в своей истории вышла в плей-офф.

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