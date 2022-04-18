Нашвилл, США, 18 апреля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 8:3.

(сс) Michael Miller Владимир Тарасенко

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. На счету Ивана Барбашёва – два голевых паса, у Павла Бучневича – один.

Также в составе «Блюз» по дублю оформили защитник Калле Росен и нападающие Брэйден Шенн и Джордан Кайру. Ещё одну шайбу забросил Натан Уокер.

В составе «Нэшвилла» точными бросками отметились форварды Ник Казинс, Люк Канин и защитник Данте Фаббро.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает второе место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 102 очка. «Нэшвилл» идёт на седьмом месте в Западной конференции с 91 очком.

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