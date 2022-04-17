Таллин, 17 апреля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В рамках санкций ЕС власти Эстонии с 17 апреля ввели запрет на заход в свои порты российских судов. Об этом сообщает министерство экономики и инфраструктуры страны.

Pixabay.com Эстония

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«С 17 апреля судам под флагом РФ запрещено заходить в порты ЕС, в том числе Эстонии. Речь идет об одной из санкционных мер, ранее одобренной ЕС. Для судов, сменивших свой флаг с российского на другой флаг после 24 февраля, порты ЕС отныне также закрыты», — отмечается в сообщении.

Ранее ЕС утвердил пятый санкционный пакет против РФ в связи с ситуацией на Украине. Новые ограничительные меры предусматривают запрет на импорт угля из РФ, начиная с августа 2022 г.