Донецк, 17 апреля 2022, 12:02 — REGNUM ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР, выпустив 6 мин калибра 82 мм. Об этом 17 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:40 — н.п. Травневое — н.п. Гольмовский: выпущено 6 мин калибра 82 мм», — отмечается в сообщении.
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