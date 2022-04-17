Брюссель, 17 апреля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС оперативно поставить ещё оружия на Украину, передает Bild.

Урсула фон дер Ляйен

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Она добавила при этом, что не видит разницы «между тяжелым и легким вооружением», которое можно отправить.

В следующем пакете санкций ЕС рассмотрит меры в отношении российской энергетики и банковского сектора, отметила она.

Ранее сообщалось, что на Украину прибыла новая партия оружия из США.