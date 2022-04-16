Москва, 16 апреля, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Жена оппозиционного политика Виктора Медведчука, задержанного на Украине, Оксана Марченко обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в освобождении её супруга. Об этом она заявила в видеообращении 16 апреля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Уважаемый Владимир Владимирович. Я, супруга оппозиционного украинского политика, народного депутата Украины Виктора Медведчука, обращаюсь к вам с просьбой о помощи в обмене моего мужа, незаконно задержанного киевскими властями по политическим мотивам», — сказала Марченко.

Она подчеркнула, что устроенное над народным депутатом судилище «не имеет ничего общего со здравым смыслом и является ярким примером неправовой расправы над неугодным политиком за его последовательную, принципиальную и открытую позицию».

Она также добавила, что Медведчук дал своё согласие на его обмен и выдачу на территорию России в случае достижения российской и украинской сторонами соответствующих договоренностей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее жена лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука — Оксана Марченко — обратилась к родственникам британских наемников Эйдена Эслина и Шона Пиннера, воевавших на стороне киевских боевиков и сдавшихся в плен в Мариуполе, с просьбой повлиять на премьер-министра Британии Бориса Джонсона и обменять их на её мужа.

Также Марченко в видеообращении к принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду попросила его поспособствовать обмену британских пленных на оппозиционного политика.