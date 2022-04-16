Москва, , 18:45 — REGNUM Супруга главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, задержанного на Украине, Оксана Марченко надеется на помощь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в освобождении её супруга. С таким видеообращением она выступила 16 апреля.

Саудовская Аравия +

Марченко отмечает, что её муж находится в смертельной опасности и просит наследного принца поспособствовать обмену британских пленных на оппозиционного политика. Она указывает, что и Саудовская Аравия, и сам принц лично «исторически поддерживают близкие отношения с Великобританией».

«У вас есть возможность повлиять на решения, принимаемые в Лондоне. Вы могли бы использовать эти связи и попросить премьер-министра Бориса Джонсона повлиять на президента [Украины Владимира] Зеленского, чтобы помочь обменять моего мужа на британских подданных, которые были взяты в плен российскими войсками и силами ДНР», — уверена Марченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жена лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука — Оксана Марченко — обратилась к родственникам британских наемников Эйдена Эслина и Шона Пиннера, воевавших на стороне киевских боевиков и сдавшихся в плен в Мариуполе, с просьбой повлиять на премьер-министра Британии Бориса Джонсона и обменять их на её мужа.

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Напомним, о задержании оппозиционного политика Виктора Медведчука 12 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В своём телеграм-канале он опубликовал фотографию похожего на оппозиционера человека в военной форме и в наручниках.

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