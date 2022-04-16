Прага, , 20:02 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии не намерено отвечать на ноту, полученную от России с предупреждением о недопустимости передачи без её согласия третьим странам военной техники производства СССР. Об этом 16 апреля заявил министр иностранных дел Ян Липавский, передают Ceske Noviny.

Флаг Чехии

«Министерство иностранных дел не отреагировало на эту ноту и не будет на неё реагировать, учитывая, что это чушь и что для этого материала нет пункта о реэкспорте. Это ещё один ложный способ для России добиваться прекращения нашей поддержки Украины», — подчеркнул глава чешского внешнеполитического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля Чехия получила от России дипломатическую ноту по поводу передачи чешской стороной военной техники производства СССР третьим странам.