Прага, , 15:34 — REGNUM Дипломатическую ноту по поводу передачи чешской стороной военной техники производства СССР третьим странам получила от России Чехия. Об этом 16 апреля сообщает Чешское информационное агентство со ссылкой на министра иностранных дел этой страны Яна Липавского.

Чехия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как отметил последний, российская сторона указала на недопустимость передачи без ее согласия третьим странам военной техники производства СССР.

Также Липавский указал, что Прага не намерена отвечать на российскую ноту и считает ее безосновательной, потому что договорные обязательства Чехии и действующие правовые нормы не запрещают реэкспорт советского оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что начатая Россией военная спецоперация на Украине будет продолжаться до достижения всех ее целей.