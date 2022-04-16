Москва, , 14:12 — REGNUM Предложение жены лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука – Оксаны Марченко об обмене его на британских наёмников Эйдена Эслина и Шона Пиннера, оценила 16 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Съездивший недавно в Киев (премьер-министр Британии) Борис Джонсон наверняка в курсе судьбы подданных королевского величества. Не замедлит с ответом же», — написала она в своем телеграм-канале.

Также официальный представитель МИД РФ отметила, что в этом случае глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс, вероятно, расскажет о том, что именно британские наёмники делали в Мариуполе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жена лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука – Оксана Марченко – обратилась к родственникам британских наемников Эйдена Эслина и Шона Пиннера, воевавших на стороне киевских боевиков и сдавшихся в плен в Мариуполе, с просьбой повлиять на премьер-министра Британии Бориса Джонсона и обменять их на ее мужа.