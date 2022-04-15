Ростов-на-Дону, , 11:36 — REGNUM Поставки вооружения киевскому режиму осуществляются из 25 государств, включая 21 страну – участницу НАТО. Об этом 15 апреля говорится в сообщении пресс-службе российского Следственного комитета по итогам оперативного совещания, которое в Ростове-на-Дону провел председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Александр Бастрыкин Пресс-служба СК РФ

Отмечается, что иностранные военные инструкторы активно участвовали в подготовке ВСУ и украинских националистических подразделений к боевым действиям, в связи с чем Бастрыкин дал поручение продолжать обобщение и систематизацию показаний задержанных украинских военнослужащих, сообщающих о работе военных советников из США, Великобритании и других стран.

«Кроме того, в ходе расследования получены сведения о поставках вооружения из 25 государств, из них 21 – члены НАТО. Также следствием возбуждено и расследуется уголовное дело по факту участия в рядах наемников граждан Великобритании, США, Норвегии и Канады», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор ЦРУ США Уильям Бернс заявил, что Россия якобы может применить на Украине ядерное оружие малой мощности.